in foto: Immagine di repertorio

Beni confiscati per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro e molti arresti. Un altro duro colpo per la famiglia dei Casamonica inferto dalla Direzione distrettuale Antimafia, che questa mattina ha dato mandato alla polizia di Stato di applicare le misure cautelari ai danni di alcuni membri del clan. Le accuse sono gravissime: associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Ad eseguire la misura sono stati chiamati al lavoro oltre 150 poliziotti del Servizio centrale operativo, della squadra mobile di Roma e del commissariato Romanina. Gli agenti hanno eseguito, su disposizione del gip del Tribunale di Roma, "il decreto di sequestro di beni ai fini della confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione delle misure di prevenzione". I dettagli dell'operazione verranno spiegati in seguito, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del procuratore Michele Prestipino Giarritta, del direttore centrale anticrimine Francesco Messina e del questore di Roma Carmine Esposito.

Continua il maxiprocesso ai Casamonica: alla sbarra 44 membri del clan

A causa dell'emergenza coronavirus due udienze del processo ai membri del clan Casamonica sono state annullate a marzo e rinviate. Gli imputati del ‘maxiprocesso' sono ben 44 membri della famiglia e le accuse nei loro confronti sono, a vario titolo, traffico di droga, estorsione, usura e detenzione illegale di armi. Il processo è frutto di due operazioni di polizia: ‘Gramigna', nel luglio 2018, e ‘Gramigna bis' nel maggio 2019.