in foto: La voragine in via Damiano Chiesa alla Balduina, Roma nord – foto gruppo Facebook Sei di Balduina se…

"Alla Balduina, a causa di una voragine, è chiusa via Damiano Chiesa in entrambe i sensi di marcia". Così si legge in un tweet di Roma mobilità. Si segnalano ripercussioni sul traffico in tutto il quadrante di Roma nord. Code si segnalano in via Trionfale, via delle Medaglie d'oro e via della Balduina. La strada è stata chiusa intorno alle 18 e 30 di oggi, lunedì 14 maggio.

Scrive Federico sul gruppo Facebook ‘Sei di Balduina se…': "Ho parlato con la municipale che mi diceva che la voragine è molto estesa, e addirittura sotto scorre un vero e proprio fiume…". Claudia scrive: "Ho parlato con i vigili poco fa! Mi hanno detto che probabilmente è saltata una fognatura e rimarrà chiusa per qualche giorno!"

Sempre alla Balduina, a febbraio, a seguito del crollo di un costone di terreno sette auto sono cadute da diversi metri d'altezza in via Livio Andronico, a meno di due chilometri da via Damiano Chiesa.