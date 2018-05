Un’altra maxi voragine in via Ambrosini, è la seconda in cinque mesi

Questa mattina in via Attilio Ambrosini, che si trova nel quartiere romano della Montagnola, si è aperta una grossa voragine sulla carreggiata. Il traffico è stato deviato e l’area è stata transennata dai vigili urbani. Lo scorso 22 novembre sempre in via Ambrosini si aprì un’altra grossa voragine.