in foto: Foto dalla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma"

Tra i vialetti del cimitero del Verano è comparso negli scorsi giorni un grande albero di Natale. Si trova proprio nella sezione dove sono tumulati i bambini. Sull'abete di plastica sono appese le tradizionali palle dell'albero, cuori e qualche balocco. Un modo forse per portare il calore delle feste proprio in quel luogo di terribile dolore, dove i genitori sopravvissuti allo strazio della perdita di un figlio in tenera età vanno a salutare i loro bambini. Peluche, fiori, giocattoli e anche alberelli di Natale riempiono il vialetto del cimitero dei bambini. Un dolore che si fa ancora più grande proprio a Natale, la festa che più di ogni altra è dei più piccoli tra doni da scartare, dolciumi e l'attesa di Babbo Natale.