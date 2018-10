Lo scorso sabato notte i vigili urbani di Ariccia hanno eseguito serrati controlli stradali, sottoponendo gli automobilisti all'alcoltest e sorprendendone 65 su 120 ubriachi al volante. Un vero e proprio record: più di metà dei conducenti avevano una concentrazione di alcol nel sangue superiore al consentito dalla legge e si sono visti ritirare la patente. Tra loro un romano di quarantaquattro anni che aveva addirittura una concentrazione di 10,74 grammi per litro, un vero e proprio record nella Regione Lazio, rappresentando un grave pericolo per se stesso e per gli altri

Visibilmente alterato, ha tentato di giustificarci con la polizia locale raccontando di aver utilizzato un colluttorio particolarmente alcolico. La notizia è riportata dal giornale Leggo, che spiega come l'automobilista si sia visto confiscare la patente e sequestrare il Suv, e dovrà seguire una cura presso il Serd della zona dove è residente prima di vedersela restituire.