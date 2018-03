in foto: Nicolò Moriconi ’Ultimo’, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo

Un mese fa Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, ha vinto il festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Qualche giorno fa, però, è rimasto fuori da un locale di Roma. I buttafuori non l'hanno fatto entrare e lui ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui spiega quanto accaduto: "Ci hanno detto che non possiamo entrare perché abbiamo la tuta", dice il 22enne. "L'ho anche citato nelle mie canzoni, ‘sto locale. ‘Sti c…i", dice ancora nel video. Si tratterebbe di un locale sulla Nomentana. La notizia è stata riportata da Il Messaggero, che ha pubblicato anche il video della ‘story' Instagram di Ultimo.

Chi è ‘Ultimo', vincitore a Sanremo

Nato nel gennaio del 1996, Niccolò Moriconi, ‘Ultimo', ha vinto il Festival con ‘Il ballo delle incertezze'. Ha cominciato a studiare pianoforte dall'età di 8 anni al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni. Nel 2016 ha vinto il contest italiano più importante nel settore dell'hip hop e il 26 maggio scorso ha aperto il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma.