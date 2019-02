Egregio signori,

scriviamo in nome e per conto del Signor Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che ci ha conferito l'incarico di assisterlo in relazione alla questione in oggetto per rilevare quanto segue.

Sul Sito, all'indirizzo reperibile alla Url: https://roma.fanpage.it/ultimo-difende-il-rapper-destrema-destra-che-accoltello-tre-ragazzini/, è stato pubblicato in data odierna un articolo a cura di Valerio Renzi (qui di seguito, per brevità, "Articolo"), intitolato "Ultimo difende il rapper d'estrema destra che accoltellò tre ragazzini" in cui si commenta un post pubblicato dal nostro assistito sul proprio profilo Instagram (qui di seguito, per brevità, "Post").

Il titolo dell'Articolo lascia intuire posizioni del nostro cliente vicine all'estrema destra che è quanto di più distante dall'identità personale e ideologica dello stesso. Il titolo dell'Articolo, inoltre, contribuisce a svire i giovanissimi lettori del Post dalla reale volontà del nostro cliente espressa nel Post e che era esclusivamente quella di esprimere i propri sentimenti nei confronti di un amico sottolineandone, peraltro, gli errori commessi.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a:

(I) modificare e/o rettificare immediatamente il titolo dell'Articolo sul Sito nonché a porre in esere tutte le misure, azioni, anche tecnologiche, necessarie ad interrompere definitivamente l'elaborazione di risultati dei motori di ricerca con il predetto titolo;

(II) pubblicare sul Sito la presente lettera di precisazione e richiesta di rettifica

Cordiali saluti,

Avv. Allegra Buongiorno

Avv. Pierluigi de Palma