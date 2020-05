in foto: Barbieri si preparano a riaprire

"Per quanto riguarda il Lazio, rispetto alla nostra curva epidemiologica, sara' possibile riaprire, anche se con regole di grande prudenza, il consumo sul posto nei ristoranti e nei bar, fare ripartire i negozi al dettaglio e riaprire i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti e i banchi non alimentari nei mercati". Lo ha annunciato oggi, nel corso del consiglio regionale del Lazio, il presidente Nicola Zingaretti. In tutta la regione e, quindi, anche a Roma da lunedì 18 maggio riapriranno parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ora è ufficiale.

Parrucchieri e barbieri, le regole per la riapertura

Questi negozi dovranno rispettare, però, delle rigorose regole elaborate da Inail e Istituto Superiore della Sanità. Per quanto riguarda i giorni di apertura, i parrucchieri potranno aprire anche la domenica e il lunedì, mentre per gli orari bisognerà attendere, almeno per Roma, la decisione finale della sindaca Raggi sulle fasce di chiusura e apertura differenziate a seconda delle categorie commerciali.

Queste le regole che dovranno rispettare centri estetici, parrucchieri e barbieri: