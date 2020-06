Strisce bianche riverniciate e una sola striscia rossa: quella dove si trovava Mattia quando è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada insieme ai suoi amici per festeggiare la fine della scuola. È questa l'iniziativa messa in atto da un gruppo di genitori del quartiere Infernetto, dove vive la famiglia del 14enne ucciso, e i suoi amici di sempre. Questo pomeriggio sono tornati con l'amaro in bocca sul luogo dell'incidente e hanno ridipinto le strisce pedonali. Sul marciapiede, una scritta: "Sarai sempre con noi". "È stata una forma di protesta per chiedere più sicurezza. Le strade di questo quartiere sono pericolosissime, ci sono incidenti tutti i giorni. Nessuno fa nulla. Servono dossi e autovelox per limitare la velocità e più controlli, soprattutto la notte", spiega una mamma. La madre di Mattia, distrutta dal dolore, è andata dove le persone hanno iniziato a raccogliere i fiori per ricordare il ragazzo, creando un altarino per non dimenticarlo. E ha lasciato una felpa, la sua preferita.