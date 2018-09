in foto: I cuscini di rose bianche e nebbioline in ricordo di Faith e Divine

Sono stati celebrati questa mattina in Germania i funerali dei piccoli Faith e Divine, uccisi dalla madre, detenuta nella sezione Nido del carcere di Rebibbia a Roma. Alice Sebesta, 33enne tedesca ha lanciato i suoi due bambini dalle scale. La Procura ha autorizzato le esequie che sono state prese in carico dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove è stato fatto il possibile per rianimare Divine, di circa un anno e mezzo. Il piccolo, dopo aver perso la sorellina di appena sei mesi, ha lottato tra la vita e la morte ma non ce l'ha fatta a causa dei gravi traumi riportati a seguito della caduta. I medici hanno poi dichiarato una condizione di morte cerebrale. Sulla madre, con problemi psichici, pende l'accusa di duplice omicidio. La donna era stata arrestata il 28 agosto scorso a Roma perché trovata in possesso di 10 chilogrammi di marijuana per spaccio internazionale. Nei suoi confronti, per il gesto compito contro i suoi figli, è stato applicato l'arresto in flagranza di reato. In occasione dei funerali Alice Sebesta ha acconsentito al trasporto e alla sepoltura dei due corpicini nel suo paese natale. Sabato scorso i piccoli sono stati ricordati a Roma: don Centofanti, sacerdote del Divino Amore, ha celebrato una messa per loro, con un pensiero rivolto a tutti i bambini che si trovano in carcere insieme alle loro mamme. Sotto all'altare, come simbolo, sono stati posti affettuosamente due cuscini di rose bianche e nebbioline con scritti i loro nomi.

Lutto cittadino a Roma

In ricordo dei due bambini uccisi dalla madre detenuta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con cui è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 27 settembre. "L’Amministrazione Capitolina e la Città di Roma, colpite da questo tragico evento, intendono manifestare la più sincera vicinanza e la loro partecipazione al profondo dolore".