in foto: Uber Jump

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato che nelle prossime settimane arriveranno altre 2.100 biciclette Jump di Uber. In totale, quindi, con le 700 già messe in strada, saranno circa 2.700. "Roma è la prima città italiana ad attivare il bike-sharing JUMP di Uber. Ne parla anche il magazine inglese “Intelligent Transport” che si occupa di trasporti urbani, smart cities e connettività. Vogliamo incentivare l’uso di mezzi alternativi alle auto private. Questo significa meno traffico e meno smog: è questa la nostra idea di mobilità sostenibile". Il servizio di bike sharing, per il momento l'unico disponibile a Roma, è attivo nel centro storico, all'Eur, nel quartiere Coppedè, a Monteverde Nuovo e nel quartiere Fleming.

Uber Jump: pro e contro

Nella Capitale torna il bike sharing dopo l'esperimento, in parte fallito, di ‘O Bike'. Per fortuna, però, sono state introdotte alcune novità importanti che potrebbero portare al successo l'iniziativa: in primo luogo la pedalata assistita, perché le nuove bici rosse sono infatti in parte elettriche e per questo pedalare per i sette colli della Capitale sarà molto più facile che in passato. In secondo luogo non sarà possibile parcheggiare la bici (pena una multa di 25 euro) in alcune zone del centro storico, per esempio davanti alla Stazione Termini oppure nella zona dei Fori Imperiali e del Colosseo. In terzo luogo alcune migliorie tecniche (catena integrata e sellino con blocco) dovrebbero limitare gli atti di vandalismo e soprattutto alcuni addetti Uber monitoreranno sempre la posizione delle biciclette.

Note dolenti: si tratta, a differenza di altri servizi simili in altre capitali europee, di un bike sharing libero, nel senso che si può parcheggiare teoricamente ovunque e non necessariamente in appositi stalli. Come già successe per O' Bike potremmo vedere, quindi, le biciclette rosse praticamente ovunque. Inoltre è il costo a spaventare più di qualche utente: 0,5 euro per lo sblocco e 0,20 centesimi al minuto per la corsa. Significa che 15 minuti di corsa costano 3,50 euro, 30 minuti costano 6,50 e un'ora costa ben 12,50 euro.