Girl power nell'Antica Roma.

In passato, come ben si sa, le donne non potevano direttamente interferire in politica o negli affari pubblici, ma amavano dirigere la vita dei loro uomini e della città stando nascoste nell'ombra, manipolando in maniera più o meno diretta le figure maschili. Tra quelle che si sono distinte per il loro potere occulto, possiamo sicuramente ricordare: Aurelia, la madre di Giulio Cesare, classica figura di matrona ideale, colta, bella e saggia, particolarmente attiva nel difendere il figlio da Silla; Lucilla, figlia dell’imperatore Marco Aurelio e di Faustina Minore, che congiurò per uccidere il fratello minore Commodo; Hortensia, oratrice divenuta celebre per un discorso tenuto prima del Secondo Triumvirato, nel quale si ribellava ad una tassa imposta alle donne; Porcia Catonis, moglie di Marco Giunio Bruto, l'unica femmina ad essere coinvolta attivamente nella congiura contro Giulio Cesare; Valeria Messalina, celebrata per la sua bellezza, ebbe una vita decisamente trasgressiva, non esitando ad uccidere chi la contrariava; Fulvia, famosa arrampicatrice sociale con all'attivo tre matrimoni, l'ultimo con Marco Antonio. Dopo aver messo da parte la sua fama di donna dissoluta, lavorò alacremente nella guerra civile fra il marito e Ottaviano; infine Livia Drusilla. la prima imperatrice dell’Impero Romano, l’antenata di una serie di personaggi storici fondamentali: era infatti la madre di Tiberio e di Druso maggiore, la nonna di Germanico e Claudio, nonché la bisnonna di Caligola e la trisavola di Nerone.

