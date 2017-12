Doveva recarsi in Caserma semplicemente per firmare, invece è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda un ventinovenne del Bangladesh, sottoposto all'obbligo di firma di presenza nel registro di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'uomo, entrato nella caserma dei Carabinieri di via Giuseppe Mantellini, nel quartiere Tuscolano, era apparso però fin da subito agitato e nervoso.

E quando i Carabinieri gli si sono avvicinati, hanno immediatamente avvertito un fortissimo odore di hashish: a quel punto, è scattata la perquisizione ai danni del cittadino bengalese, addosso al quale sono state rinvenute circa cinquanta dosi di hashish, nascoste nelle proprie tasche e pronte per essere vendute. Complessivamente, si tratta di circa 46 grammi di hashish, prontamente sequestrata dai Carabinieri. Il bengalese è stato invece trattenuto in Caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del rito direttissimo.