in foto: Immagine di repertorio

Una tragedia familiare ha sconvolto questa mattina la zona Tuscolana a Roma, nella periferia della Capitale. In via Muzio Scevola una piccola di tre mesi è stata trovata priva di sensi nel proprio letto, con i genitori che hanno allertato il personale sanitario, giunto in pochi secondi sul posto. Per la bambina non c'è stato nulla da fare, con i medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia sta effettuando i rilievi per risalire alle cause della morte, ma in base alle prime ipotesi la piccola potrebbe essere morta per cause naturali. Il padre e la madre, originari del Bangladesh, hanno comunicato alle autorità di aver trovato la loro figlia nel letto e senza battito.

Qualche giorno fa la tragedia in un asilo nel quartiere Appio

Soltanto qualche giorno fa un'altra tragedia ha visto coinvolto un bambino di un anno, trovato morto in un asilo nido nel quartiere Appio di Roma. Il piccolo è stato trovato privo di sensi dalle maestre, che hanno allertato il personale medico. Entrambe avrebbero cercato di rianimare il bambino, ma invano: una volta che i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.