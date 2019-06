in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente all'alba è avvenuto alle 4.00 di mattina di oggi, domenica 9 giugno, su via Tarquinese nel territorio di Tuscania. A bordo della vettura finita strada due giovani di Viterbo le cui generalità non sono ancora note, che stavano tornando a casa dopo una nottata passata in compagnia di amici nella zona. Estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'auto distrutta dall'impatto, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Viterbo a bordo di due ambulanze del 118. Ricoverati in codice rosso all'ospedale Belcolle sono ancora in condizioni giudicate critiche. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e poi rimosso l'auto: nel sinistro non sono state coinvolte altro vetture e bisognerà stabilire come mai il conducente abbia perso il controllo dell'auto. Forse la colpa è stato un colpo di sonno o di una disattenzione.