in foto: Fontana di Trevi

Si immergevano nelle fontane monumentali del centro storico romano. Tre turisti sono stati colti in flagrante e fermati i vigili urbani del Reparto Amministrativa del I Gruppo Centro mentre cercavano refrigerio dalla calura settembrina, con la speranza di non essere visti. È successo lo scorso week end. Una turista di nazionalità tedesca di 41 anni nella tarda serata di sabato è stata sorpresa dagli agenti mentre si rinfrescava i piedi all’interno della Barcaccia. All'alba di ieri una coppia di turisti ventenni di nazionalità inglese, sono stati multati appena entrati nella Fontana di Trevi. Questo è solo l'ultimo episodio che ha visto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale impegnati nella tutela del decoro urbano e del patrimonio artistico e storico della città.

Centurioni multati

Due uomini vestiti da centurioni romani sono stati multati al Pincio, sopra Piazza del Popolo. Una pattuglia che si trovava in zona ha fermato un 34enne e un 45enne, entrambi di nazionalità romena. Hanno ricevuto una sanzione di 400 euro per ognuno di loro e i loro costumi sono stati sequestrati, come previsto dall'ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati, anche senza richiesta di denaro.