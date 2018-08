in foto: Fermata Metro Flaminio – foto di repertorio

Alcuni turisti americani sono stati derubati all'interno di un treno della Metro A intorno alle 11 e 30 di questa mattina. Appena si sono accorti del furto, hanno fatto fermare il convoglio per qualche minuto nei pressi della stazione Flaminio per consentire l'arrivo delle forze dell'ordine e il recupero della refurtiva. Gli uomini del Commissariato di Roma Villa Glori hanno identificato e bloccato le tre responsabili del furto, tre donne di origini rom. Le ladre, che non avevano con loro documenti di identità, sono state accompagnate presso l'ufficio stranieri per l'identificazione.

La circolazione su tutta la linea è stata rallentata per diverso tempo, ma alle 12.11 Atac, attraverso il profilo Twitter Infoatac, ha comunicato: "METRO A: circolazione regolare terminato intervento Forze dell'Ordine stazione Flaminio".