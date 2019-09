Ennesima truffa ai danni di turisti in visita a Roma: con la differenza che questa volta a estorcere denaro è stato un controllore Atac di un autobus di linea durante lo svolgimento del suo lavoro. A essere raggirate nella giornata di ieri sono state due turista in visita nella capitale: le due sono salite su un mezzo senza il biglietto e, durante il tragitto, sono state fermate dal controllare che ha chiesto di mostrare il titolo di viaggio. Che le due, però, non avevano. Come da prassi le ha fatte allora scendere dall'autobus e ha notificato la contravvenzione, superiore ai 100 euro. Quando ha visto che le due giovani erano rimaste totalmente spaesate, ha proposto di pagare subito in contanti 50 euro in modo da diminuire la multa e non essere iscritte in un fantomatico ‘registro dei contravventori‘ che, chiaramente, non esiste. Fin qui nulla di strano, si tratta di una normale procedura: il fatto è che il controllore non ha rilasciato alle ragazze nessuna ricevuta dell'avvenuto pagamento, ma ha solo messo i soldi all'interno del suo marsupio.

Il raggiro delle turiste senza biglietto

Il controllore è poi salito insieme alle turiste sull'autobus, in modo da evitare che altri controllori potessero farle un'ulteriore multa. Le due ragazze, però, hanno chiesto all'uomo una ricevuta che attestasse il pagamento. Lui, allora, si è iniziato a innervosire. Ha fatto scendere nuovamente le ragazze dall'autobus e questa volta ha notificato la vera contravvenzione, stavolta di 104,9 euro, asserendo che la ricevuta era quella. Poi, si è allontanato frettolosamente. Le turiste si sono subito rivolte agli agenti del commissariato Borgo per chiedere se il comportamento del controllore fosse normale. Appurato di no, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno trovato mentre continuava a fare il giro. Qui, lo hanno beccato mentre provava a raggirare altre due turiste. Gli agenti si sono mimetizzati nella folla presente sul mezzo e hanno ascoltato la conversazione tra il controllore e le ragazze: così, dopo aver visto che metteva i cinquanta euro nel marsupio, sono intervenuti e lo hanno arrestato.

Il comunicato di Atac

Sulla vicenda, che ha destato molto scalpore, è intervenuta anche Atac, promettendo pene molto severe per il controllore nel caso ne sia dimostrata la colpevolezza. "In relazione alla notizia dell'arresto di un verificatore Atac, l'azienda seguirà con la massima attenzione la vicenda. I fatti denunciati sono assolutamente non tollerabili e qualora le accuse fossero confermate, l'azienda adotterà una sanzione esemplare, commisurata alla gravità del comportamento, che non rende giustizia al grande lavoro quotidiano dei verificatori e agli importanti risultati ottenuti".