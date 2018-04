Non solo tuffi e nuotate nella vasca: ora c'è anche chi si arrampica come dovesse compiere una scalata su Fontana di Trevi. Un turista di 44 anni è stato fermato ieri sera a Fontana di Trevi, mentre si stava arrampicando sul gruppo scultorei di uno dei monumenti più famosi e visitati di Roma. Erano circa le 19.00 di ieri – domenica 22 aprile – quando lo "scalatore" è stato fermato dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale, in servizio nei dintorni della fontana per vigilare sull'afflusso dei turisti.

I caschi bianchi hanno prima invitato il 44enne a desistere dal suo intento e poi, di fronte al suo rifiuto, sono intervenuti fermandolo e procedendo all'identificazione. Nonostante la richiesta ferma e gentile degli agenti di favorire i propri documenti l'uomo, un cittadino di nazionalità polacca, si è rifiutato di farsi identificare ed è stato così tradotto negli uffici del Comando di zona.

Una volta identificato il turista è stato denunciato e multato per 500 euro, così come previsto dalle norme a tutela dei monumenti e in particolare delle fontane storiche. Forse non pensava che la sua bravata gli sarebbe costata così cara.