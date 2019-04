in foto: La fontana di piazza Santa Maria in Trastevere a Roma – Foto Google Maps

Dovrà pagare una multa da 450 euro un turista francese di 35 anni, che è stato bloccato dai vigili urbani per essersi tuffato nella fontana di Santa Maria in Trastevere a Roma. L'uomo è stato sorpreso e bloccato la scorsa notte dagli agenti del I Gruppo Trevi del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia locale di Roma, che lo hanno accompagnato al Comando di via della Greca. Nell'ultima settimana sono stati circa mille gli interventi e le ispezioni effettuate dai vigili nelle zone della movida romana e in particolare Trastevere, piazza Bologna, San Lorenzo e il centro storico. Soprattutto gli agenti hanno controllato il rispetto dell'ordinanza anti-alcol notturna, gli ambulanti abusivi e l'igiene all'interno dei locali.

Sequestrati 80 chili di alimenti scaduti

Stando a quanto comunicano i vigili, nel corso dei controlli all'interno di un'attività in piazzale delle Province, zona piazza Bologna, sono stati sequestrati 80 chili di alimenti scaduti. Inoltre sono state trovate blatte in alcune confezioni di pasta stipate nel magazzino dell'esercizio commerciale. Il titolare del locale è stato multato sia per la cattiva conservazione degli alimenti e sia anche per il mancato rispetto della normativa anti alcol. Infine circa 300 automobili sono state multate per soste irregolari, mentre 83 sono state portate via dal carroattrezzi per intralcio alla circolazione.