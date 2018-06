Turista 17enne stacca un frammento delle colonne del Colosseo come souvenir: denunciato

Un turista austriaco di 17 anni è stato sorpreso ieri dai carabinieri mentre staccava un frammento delle colonne esterne del Colosseo come souvenir. Nel corso degli stessi controlli, 27 ambulanti sono stati denunciati e la loro merce,oltre 700 pezzi in totale tra aste per selfie, powerbank, bottiglie di acqua, cappellini e biglietti per bus turistici, è stata sequestrata.