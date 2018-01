Gli appartamenti romani in affitto sul portale Airbnb costeranno 3,5 euro in più a notte. Il denaro finirà nelle casse del Comune di Roma come contributo di soggiorno. La misura, annunciata oggi dall'assessore allo sviluppo economico Adriano Meloni è valida per gli affitti brevi, cioè fino a dieci notti. Solo lo scorso anno le case inserite nel circuito Airbnb hanno accolto 1,4 milioni di ospiti e questo significa che il nuovo regolamento, voluto dall'assessorato per regolarizzare gli affitti, dovrebbe portare 20 milioni in più all'anno al Campidoglio. "Ci sono diversi operatori che incasseranno per nostro conto. Appena passa in aula faremo accordi con ciascun operatore", ha aggiunto Meloni. Oltre ad Airbnb un altro sito molto utilizzato per gli affitti brevi è Homeaway.

I dati sul turismo: "Nel 2017 accolti 14,6 milioni di turisti a Roma"

Secondo i dati dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio presentati oggi da Meloni e dalla sindaca Virginia Raggi, Roma ha accolto nel 2017 14,6 milioni di visitatori, con un aumento del 3,04 di arrivi e del 2,6 per cento di presenza. In In particolare sono cresciuti i visitatori ‘di lusso' della Capitale, con quasi il 5 per cento di presenze in più negli hotel a 5 stelle. "L'era della bassa qualità e del turismo mordi e fuggi è finita", ha dichiarato la sindaca, che poi ha aggiunto: "Abbiamo posto in essere, in un anno e mezzo, una serie di attività che hanno già portato risultati positivi ma è solo l'inizio: se il buongiorno si vede dal mattino vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta". Stando ai dati dell'Ente i principali paesi da cui arrivano i turisti a Roma sono Stati Uniti, Giappone, Spagna e Germania. "Ci siamo focalizzati sulla messa a sistema strategica delle risorse esistenti, dei poli attrattivi, del personale preposto all'accoglienza, promuovendo una valorizzazione a tutto tondo delle eccellenze locali, dai percorsi inusuali e alternativi alle mete turistiche più inflazionate a quelli dell'enogastronomia tipica, dai sentieri dell'arte alle vie dello shopping e delle botteghe artigiane", ha detto la Raggi.