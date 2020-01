La Galleria della Tangenziale Est di Roma è stata chiusa a causa di un incidente in direzione del Foro Italico. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, venerdì 10 gennaio, ma non sono state diffuse altre informazioni in merito, per il momento. La Polizia locale di Roma Capitale ha annunciato la chiusura del tunnel sul proprio profilo Twitter.

Traffico in tutta la zona

Ripercussioni per il traffico al momento soltanto nelle immediate vicinanze dell'imbocco del tunnel e sulla parte finale del tratto urbano dell'Autostrada A24 in direzione di Roma Centro. E' possibile però che in serata, con la chiusura degli uffici, possano crearsi lunghe code se il tunnel non venisse riaperto in breve tempo.