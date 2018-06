in foto: Foto di Michael Goodyear – Wikipedia

Un tempo di esposizione alle radiazioni ridotto da venti minuti a soli uno o due, ottanta pazienti al giorno che potranno essere trattati, oltre mille nuovi casi all'anno contro i settecento attuali. Il nuovo acceleratore lineare per la radioterapia ‘TrueBeam Varian' a disposizione dell'Unità di Radioterapia dell'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina consentirà di ridurre notevolmente il tempo dei trattamenti complessi in un massimo di 15 minuti contro i 30 attuali, migliorerà il comfort del paziente, ma anche la sicurezza e l’accuratezza del trattamento. Questo consentirà anche di ridurre il numero di sedute: per un tumore alla prostata, ad esempio, ne serviranno dalle 5 alle 20 anziché le attuali 35-40. Ai primi di agosto verrà installato un macchinario ‘gemello' e questo consentirà all'ospedale di non avere liste di attesa.

Il nuovo acceleratore appena giunto in Ospedale è il più completo fra tutti quelli presenti nelle altre strutture di Roma. Grazie a una TAC “on board”, si legge nel comunicato diffuso dall'ospedale romano, è possibile verificare al millimetro la corretta posizione del paziente, visualizzare la neoplasia e colpire il bersaglio in maniera ancora più mirata, permettendo così di preservare gli organi circostanti e di aumentare la percentuale di successo dei trattamenti.

"Con i nuovi acceleratori, la nostra Unità sarà in grado di aumentare drasticamente il numero dei trattamenti, passando dagli attuali 700 nuovi casi l’anno a più di 1000. Per questo l’Ospedale sta concludendo degli accordi per accogliere i pazienti di quelle strutture, di Roma e del Lazio, che non dispongono di una loro unità di Radioterapia", spiega il direttore della Radioterapia del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, Luca Marmiroli. Il nuovo acceleratore sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00. Il sabato sarà riservato alle tecniche speciali. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il centro allo 06 6837223 o al 349 3908154.