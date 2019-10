Un centro per trattamenti integrati di oncologia all'ospedale Gemelli di Roma, con l'obiettivo di migliorare il benessere psico fisico di pazienti affette da tumore al seno. L'inaugurazione del nuovo centro Komen questa mattina, giovedì 31 ottobre, in concomitanza con il termine del mese internazionale di prevenzione, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e della sindaca Virginia Raggi. Molte terapie complementari saranno offerte in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con l'accademia di Santa Cecilia, grazie alla firma di due protocolli d'intesa.

Cure complementari per pazienti con tumore al seno

Da agopuntura a fitoterapia passando per le tecniche di meditazione, saranno alcune delle cure complementari a disposizione delle donne che stanno combattendo la loro battaglia contro il cancro, che affiancheranno le terapie oncologiche per limitarne gli effetti secondari. Intorno al nuovo Centro Komen si svilupperanno un polo educativo e un laboratorio di ricerca clinica. Si tratta di un ambiente panoramico dell'ospedale, che si trova sulla terrazza del Policlinico, precedentemente in disuso, dove si svolgeranno le varie attività.

Prevenzione al tumore al seno

"Le terapie complementari hanno validità scientifica e aiutano le pazienti alleviando i disturbi e gli effetti collaterali della radioterapia, terapia ormonale e della stessa chirurgia – ha spiegato all'Adnkronos Salute Stefano Magno, chirurgo senologo e responsabile del Centro terapia integrata Komen Italia. Il presidente della Fondazione policlinico Gemelli Irccs Giovanni Raimondi ha definito l'avvio della collaborazione con Komen Italia "preziosa e ha facilitato la realizzazione di una serie di importati progetti nel nosocomio come l'istituzione del Centro multidisciplinare di senologia, l'avvio di percorsi di sostegno psico-oncologico, la creazione della carovana della prevenzione e ora l'apertura di un Centro di terapie integrate in oncologia".

Zingaretti e Raggi: "Necessario impegno delle istituzioni"

"Dobbiamo fare la nostra parte con politiche degne di questo impegno civile – ha detto Zingaretti – In questi anni siamo passati da essere una Regione con ritardi drammatici ad avanguardia in Italia: abbiamo investito 5 milioni e acquistato 39 nuovi mammografi". Raggi ha concluso: "Come istituzioni abbiamo inventato la ‘Kids for the cure', da affiancare alla famosa ‘Race for the cure, perché la prevenzione deve iniziare dai bambini attraverso stili di vita sani. C'è l'intenzione di portare i camper della prevenzione in tutti i quindici Municipi romani".