Non solo James Pallotta pagherà la multa dovuta per essersi tuffato nella fontana di piazza del Popolo. Il presidente americano della Roma ha promesso anche una cospicua donazione per restaurare la fontana del Pantheon. A dare la notizia è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha descritto il gesto del numero uno giallorosso come "estremamente generoso per la città". Si parla di 230mila euro messi a disposizione del Campidoglio.

Già in mattinata il presidente romanista, che ieri aveva festeggiato l'impresa con il Barcellona insieme ai tifosi a piazza del Popolo, aveva annunciato di avere intenzione di pagare la multa per il tuffo notturno. "Ci siamo sentiti, si è scusato. In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell' importanza dell'esempio che deve essere dato. E chiaramente pagherà la multa", ha raccontato la sindaca Raggi. Pallotta e la prima cittadina si vedranno questo pomeriggio per discutere dello Stadio della Roma che verrà costruito a Tor di Valle. "In fin dei conti, se non accelerano il tutto non avremo uno stadio e noi non saremo più qui. I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di accelerare. Siamo vicini alla chiusura, ma se tutto va oltre il 30 giugno, o luglio, ci vorrà un altro anno e non avremo uno stadio. Abbiamo già speso oltre 60 milioni sullo stadio, nessuno sa questo. Si parla dei soldi per il mercato dei calciatori, ma c’è altro. Sono stati investiti 65, se non 70 milioni per lo stadio. Non si può continuare a spendere soldi così quando non hai un ritorno in cambio, quindi abbiamo bisogno di uno stadio e in tempo. È molto facile”, aveva detto ieri il presidente Pallotta prima della partita.