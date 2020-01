in foto: Foto dalla pagina Fb Reporter–Montesacro

Brutto incidente ieri sera a Roma nel quartiere del Tufello. Per cause ancora da accertare, diverse macchine si sono scontrate tra loro all'incrocio tra via Monte Cervialto, via delle Isole Curzolane e Val Melaina. Le vetture si sono completamente distrutte e accartocciate. Coinvolti anche i semafori, rotti su tutto l'incrocio. Le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro non sono ancora note, ma non sembra ci siano fortunatamente feriti gravi, solo contusi. Lo schianto è avvenuto ieri sera intorno alle 21 di fronte agli occhi allibiti di altri automobilisti che in quel momento transitavano per la strada. Non è chiaro come le macchine siano venute in contatto tra loro, ma certo è che l'impatto – a giudicare dalle carrozzerie distrutte – è stato molto violento. Sul posto è intervenuta la polizia di stato, per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 20.40, la strada è stata liberata dopo qualche ora al termine degli accertamenti.

Tufello, incidente tra bus Atac e auto a Baseggio

Nel pomeriggio, invece, sempre al Tufello, una macchina si è scontrata con un autobus Atac della linea 341 a viale Cesco Baseggio, vicino al capolinea dei bus. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, anche se molti residenti lamentano che proprio in quel punto c'è uno stop che raramente viene rispettato. Anche in questo caso non sembra ci siano persone ferite: il sinistro non è stato fortunatamente grave, anche se la vettura è rimasta schiacciata tra l'autobus e il marciapiede per diverso tempo. Saranno i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine a stabilire eventuali responsabilità del caso e a chiarire la dinamica dell'incidente.