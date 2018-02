Paura in via Monte Cardoneto, nel quartiere Tufello, dove un asilo nido comunale è stato evacuato a causa di un forte odore di gas che proveniva dal seminterrato dell'edificio. Fatti uscire gli ottanta piccoli alunni che in quel momento si trovavano all'interno della scuola al civico 11 della strada, così come tutto il personale docente e non. I bambini sono stati accompagnati nei locali di una palestra adiacente e i genitori allertati.

Sul posto i vigili del fuoco che sono giunti con due automezzi e hanno effettuato un sopralluogo, dopo aver messo in sicurezza i presenti e provveduto a togliere il gas all'isolato, al termine del quale hanno registrato la presenza di "tubazioni vetuste nei locali sottostanti". Sono in corso le operazioni dei tecnici per permettere domani l'ingresso dei bambini in piena sicurezza.