Gestivano una casa di prostituzione in un appartamento di via Monte delle Capre, e allo stesso tempo spacciavano la shaboo, la potentissima metanfetamina che negli ultimi anni si è sempre più diffusa all'interno della comunità asiatica e non solo. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Esquilino, e andavano avanti da un po' di tempo: quando i poliziotti hanno avuto in mano abbastanza elementi per poter procedere a una perquisizione della casa, si sono recati in via Monte delle Capre per un appostamento. Quando hanno visto che un uomo stava per entrare nell'appartamento, sono entrati con lui per vedere se i loro sospetti avrebbero trovato conferma.

Nella casa c'erano due donne ad attendere il cliente. Non solo: sul comodino della camera da letto c'era una bustina di shaboo, una metanfetamina che si sta diffondendo molto negli ultimi tempi anche tra chi ricerca un po' di divertimento. La shaboo è una sostanza molto potente che spesso è usata dalle comunità asiatiche per lavorare molte ore di fila senza sentire la stanchezza. Una droga data spesso ai braccianti agricoli – costretti a stare ore nei campi senza potersi riposare – che molte volte non ne conoscono gli effetti devastanti sul corpo e sulla psiche. Durante la perquisizione dell'appartamento, in cucina sono state rinvenute altre quattro bustine di shaboo, più 70 euro in banconote di piccolo taglio. Le due donne che gestivano la casa e che vendevano la droga ai clienti, sono state arrestate.