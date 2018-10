Si è finto tecnico della caldaia condominiale e con la scusa di dover fare un controllo per un’anomalia è riuscito a entrare in casa di un’anziana romana per rubarle i gioielli. Il malvivente, un 45enne, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma San Pietro con l’accusa di furto aggravato in abitazione. È accaduto qualche pomeriggio fa in via della Meloria. Vittima una 72enne, in quel momento sola in casa. Il finto tecnico ha suonato alla porta presentandosi come dipendente della ditta che gestisce la manutenzione della caldaia condominiale. Entrato all’interno dell'appartamento, il truffatore ha spiegato alla signora che doveva fare delle verifiche su tutti i termosifoni presenti all’interno della casa. Così è riuscito ad accedere alle stanze indisturbato. Arrivati nella camera da letto, ha approfittato di un momento di distrazione dell’anziana rubarle un cofanetto con all’interno vari gioielli in oro e due orologi, che la donna aveva posto sopra a un mobile. Terminato velocemente il falso intervento tecnico, si è allontanato rapidamente dal condominio. L’anziana si è resa conto solo dopo che le erano spariti i gioielli e due orologi. Preoccupata, ha chiesto aiuto ad un vicino di casa che è subito sceso in strada e ha fermato una pattuglia di carabinieri in transito proprio in quel momento. Dopo pochi minuti, grazie al racconto della donna che ha fornito elementi utili per ricostruire l'identità dell'uomo, i carabinieri lo hanno individuato e fermato in via Cipro. Il truffatore è stato poi riconosciuto dalla donna e portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Sono in corso le indagini per accertare se il 45enne si sia reso responsabile di altri episodi con le medesime modalità.

Truffe agli anziani: i consigli dei carabinieri

Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;

Non mandate i bambini ad aprire la porta;

Comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

Prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che non vi convince, telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice;

Tenete a disposizione, accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

Non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

Mostrate cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta;

Se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l'invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.

In generale, per tutelarvi dalle truffe