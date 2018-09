in foto: Foto: Getty Images

Si fingeva il proprietario di una casa per intascare i soldi della caparra. Proprio come "La casa in via del Matti" resa famosa da Sergio Endrigo, sull'annuncio c'era scritto "Affittasi grazioso appartamento" per rendere la proposta più appetibile: in realtà non esisteva. I carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un romano di 38 anni, domiciliato a Velletri e già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa. L'uomo è stato incastrato grazie alle segnalazioni di alcune persone, aspiranti affittuarie, che si erano rivolte ad un’agenzia immobiliare della zona della Garbatella, rimaste a bocca asciutta. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un blocchetto di ricevute per affitto, con altri nomi di potenziali vittime, e la somma di 1.600 euro in contanti provenienti dalla sua attività illecita. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri finalizzati a verificare quante altre persone siano effettivamente cadute nella sua trappola.

Arrestato truffatore immobiliare

I militari hanno avviato un'accurata indagine e messo a punto un intervento. Qualche giorno fa, il truffatore seriale è tornato in azione: l’ennesimo cliente era stato “agganciato” dal 38enne imbroglione che gli aveva chiesto di incontrarsi per formalizzare il contratto di affitto e per la consegna di 500 euro quale caparra confirmatoria. All’appuntamento si sono presentati anche i carabinieri che, a consegna avvenuta, hanno bloccato il truffatore che è finito in manette.