in foto: Ospedale Cristo Re

Un uomo è stato trovato morto ieri pomeriggio sul tetto dell'ospedale Cristo Re a Roma. Il cadavere è stato ritrovato dai sanitari del nosocomio romano, che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Roma Montespaccato. Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratta di un operaio di 60 anni residente a Terracina. Dipendente di una società edile, stava eseguendo lavoro di ristrutturazione sul tetto dell'ospedale di via delle Calasanziane, zona Primavalle, quando improvvisamente si è sentito male. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma è stata comunque disposta l'autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.

Ieri a Ostia operaio morto in un tragico incidente sul lavoro

Sempre ieri un altro operaio è morto mentre stava svolgendo il suo lavoro. Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura al quarto piano di una palazzina in via Umberto Grosso ad Ostia. Il lavoratore ha fatto un volo di circa 10 metri ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia e il nucleo di polizia giudiziaria della procura di Roma. Il cantiere è stato sequestrato e la salma del 59enne è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è stata svolta l'autopsia. "In merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Ostia e che ha coinvolto un lavoratore edile esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio. L'incidente è stato oggetto di approfondimento nel tavolo regionale su Salute e Sicurezza che si è tenuto oggi", ha commentato nella serata di ieri l'assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino.