in foto: foto di repertorio – Sommozzatori al lavoro sul Tevere

Il corpo sena vita di un uomo è stato trovato nel fiume Tevere a Roma tra Ponte Milvio e il Circolo Canottieri Aniene. Il cadavere è stato avvistato e recuperato questa mattina da una squadra di vigili del fuoco del nucleo sommozzatori. Stando a quanto riferiscono i pompieri, si tratterebbe di un uomo tra i 30 e i 40 anni di età.

Il cadavere era nel Tevere da diversi giorni

Probabilmente il corpo si trovava in acqua da diversi giorni. Non è chiaro se sulla salma vi siano segni di violenza, probabilmente bisognerà aspettare i risultati delle analisi dei medici per capire con certezza le cause della morte. Per ora le forze dell'ordine non escludono nessuna pista: potrebbe essersi trattato di un incidente, di un omicidio di un suicidio. Non è chiaro neanche se l'identità del morto sia stata accertata. Gli investigatori stanno vagliando le liste delle persone scomparse a Roma nelle ultime settimane per capire se possa trattarsi di uno di loro.