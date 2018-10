in foto: Maurizio Baglieri, 56 anni

Ritrovato questa mattina al largo di Anzio un cadavere senza vita. Probabilmente, ma ancora non è stato accertato, si tratta di Maurizio Baglieri, tappezziere di Latina con la passione della pesca, che è disperso in mare da martedì scorso. Baglieri, 56 anni, era partito da Foce Verde, Latina, con una barca di sei metri presa a noleggio. L'uomo era partito insieme a Fabio F., un 70enne, ma i due non sono mai rientrati nel porto. Per cercarli sono stati inviati due elicotteri della Finanza e della Guardia Costiera e sono state impiegate tre motovedette delle capitanerie di Terracina, Anzio e Fiumicino. A queste si è poi aggiunta una motovedetta partita da Civitavecchia. Questa mattina il corpo è stato avvistato a circa dieci miglia dalla costa all'altezza di Anzio.

L'uomo indossava un salvagente, ma ancora non è chiaro cosa sia successo in mare. Disperso risulta ancora il 70enne. Sulla vicenda stanno indagando sia la procura di Latina, che quella di Velletri.