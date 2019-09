in foto: Il condominio in cui è stato ritrovato il cadavere chiuso in auto

Giallo a Latina, dove il cadavere di un uomo è stato trovato chiuso all'interno di un'auto. Il rinvenimento risale a questa mattina, martedì 17 settembre. La macchina, una Fiat, era parcheggiato sotto a un condominio in via Sabaudia, all'altezza del civico 33. Secondo le informazioni apprese il corpo senza vita apparterrebbe a un uomo sulla cinquantina, originario di Cori. Dentro il veicolo tutto era a soqquadro, ciò fa pensare che qualcuno stesse cercando qualcosa. Sul volto e sul corpo dell'uomo c'era del sangue.

Residenti scoprono il cadavere sotto casa

A dare l'allarme sono stati i residenti che uscendo di casa al mattino, hanno notato quella che sembrava essere una sagoma umana all'interno dell'auto, ma aveva un aspetto strano. Temendo che si trattasse di qualcuno che avesse avuto un malore improvviso, si sono avvicinati e, notando l'uomo privo di sensi, hanno subito chiamato un'ambulanza e i carabinieri. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. I paramedici purtroppo non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso. L'uomo era già morto da ore.

Si attendono i risultati dell'autopsia

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, che hanno transennato la strada e svolto i rilievi scientifici. I militari dovranno cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio e sarà sottoposta all'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno infatti a chiarire le cause del decesso.