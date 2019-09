in foto: Maurizio Varamo

Maurizio Varamo, direttore dei laboratori di scenografia del Teatro dell'Opera di Roma, è stato trovato morto in casa a Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Fiumicino. Sarebbe morto per cause naturali, ma le indagini sono ancora in corso. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un amico. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto alle 14.18 di oggi pomeriggio.

"Apprendo con emozione e grande sconcerto dell'improvvisa scomparsa di Maurizio Varamo, grande maestro di scena in perfetto stile rinascimentale e amico di lunga data, con cui ho avuto l'onore di lavorare come presidente del comitato ‘Carnevale Romano' e della commissione Cultura di Roma Capitale. Maestro scenografo del Teatro dell'Opera, con la sua arte ci ha fatto emozionare. Memorabili le scene del Carnevale Romano", il cordoglio del deputato di Fratelli d'Italia e già presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Federico Mollicone. "Lancio un appello al vicesindaco di Roma e assessore alla cultura Bergamo affinchè sia ora intitolato il laboratorio scenotecnico di Via dei Cerchi a Maurizio Varamo e si lavori al "MO" il Museo dell'Opera. Era un suo desiderio e sicuramente la giusta soluzione per la valorizzazione dell'immenso patrimonio scenografico e costumistico dell'Opera italiana", ha dichiarato ancora Mollicone.

Sul sito del Teatro dell'Opera c'è la descrizione dei laboratori di scenografia, che si trovano accanto alla Bocca della Verità, a pochi passi dal Circo Massimo. Qua gli artigiani sotto la direzione di Varamo creavano e producevano le scenografie degli allestimenti. "Il laboratorio-deposito si sviluppa su tre piani, la falegnameria, dove si sagomano e si allestiscono con cantinelle, tele e legni i fondali delle scene di tutti gli spettacoli, secondo la tecnica tipica delle macchine teatrali; il braccio mobile grazie a cui salgono e scendono le costruzioni e la camera delle sculture. L’enorme salone dove si dipingono i teli, secondo i dettami della scenografia all’italiana è un esempio di arte e artigianato esportato in tutto il mondo. I colori ancora oggi sono realizzati con delle terre che vengono sciolte con colle animali e viniliche. Il pennello è un lungo bastone che termina con un beccuccio di ottone che trattiene un carbone. Uno strumento originale, che si usa stando in piedi, con una visione particolare del dipinto", si legge sul sito.