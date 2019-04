in foto: Immagine di repertorio

Un badante è stato trovato morto all'interno dell'appartamento dell'anziana signora per cui lavorava. Il fatto è accaduto in via Costanzo Cloro, quartiere Garbatella/Colombo a Roma. L'uomo, un egiziano di 56 anni, è stato trovato a terra in un lago di sangue. Esclusa l'ipotesi dell'omicidio, secondo gli investigatori la morte non è avvenuta per cause violente, ma probabilmente per arresto cardiaco. In seguito all'improvviso malore, il badante sarebbe caduto a terra e si sarebbe procurato la profonda ferita da cui è fuoriuscito il sangue. A trovarlo, nel corso della mattinata di oggi, domenica 7 aprile, è stato il figlio dell'anziana, che invece non si è accorta di nulla per diverse ore, forse giorni.

Indagano gli agenti del commissariato Colombo di Roma

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che, come detto, ritengono che la morte dell'uomo sia avvenuta per cause esclusivamente naturali. Sul corpo della vittima non sono stati trovati, infatti, segni di violenza se non una profonda ferita alla testa, provocata probabilmente dalla caduta. In ogni caso la salma del badante è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se effettuare o meno l'autopsia. Secondo un primo esame del medico legale, il 56enne sarebbe morto da almeno due giorni. Probabilmente la caduta non ha influito sul decesso dell'uomo. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Colombo di Roma.