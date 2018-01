in foto: La polizia scientifica in azione. Foto d'archivio

Il cadavere di una donna di circa cinquanta anni è stato trovato questa mattina intorno alle 8 in un parchetto pubblico di via Val d'Ala 28, a Prati Fiscali, a nord-est di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Fidene e gli uomini della polizia scientifica. Stando a quanto si apprende, a trovare il cadavere è stato un passante che ha immediatamente allertato il 118 e ha avvisato le forze dell'ordine. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna. Stando ai primi esami del medico legale, sembrerebbe che sul corpo non ci siano segni di violenza. Ulteriori indagini serviranno per stabilire le cause esatte della morte, anche se l'ipotesi più probabile è che la donna sia deceduta in seguito a un malore improvviso. Con sé la donna aveva i documenti di identità, ma per ora il suo nome non è stato rivelato. Il cadavere verrà rimosso in mattinata.

La mappa: cadavere trovato a Prati Fiscali.

