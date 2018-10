in foto: La deflagrazione dell’ordigno

Sulla pagina Facebook del comune di Bassiano, piccolo paese in provincia di Latina, è stato pubblicato il video della deflagrazione di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. La bomba di un mortaio da 81 millimetri in uso alle forze armate americane, è stato rinvenuto in via Sezza nel territorio del comune. Sul posto sono intervenuti i militari del 21° Reggimento Genio Guastatori che hanno messo in sicurezza e bonificato il sito, per poi spostare l'ordigno facendolo giungere in una cava abbandonata nel territorio di Sermoneta dove è stato fatto esplodere in condizioni di sicurezza.

Nel Lazio il ritrovamento di ordigni inesplosi dell'ultima guerra è una costante, in particolare nella zona a sud di Roma, dove si combatté dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio, e nelle province di Latina e Frosinone dove si assestò la linea Gustav, in particolare attorno a Cassino, teatro di combattimento per mesi tra fascisti e tedeschi e Alleati.