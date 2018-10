in foto: Foto Google Maps – Ponte Sisto, Roma

Un uomo è morto dopo essere caduto da ponte Sisto sulla pista ciclabile che si trova sulle sponde del Tevere nel centro di Roma. A dare l'allarme sono stati alcuni ciclisti, che hanno notato il cadavere. Appartiene a un uomo dall'età apparente di 30-35 anni. Per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Trastevere che si stanno occupando della vicenda.

Suicidio l'ipotesi più probabile: nei pantaloni un biglietto d'addio

Stando a quanto si apprende, sarebbero state trovate lesioni sul corpo compatibili con una caduta dall'alto. Per il momento l'ipotesi del suicidio è quella più probabile. All'interno delle tasche dei pantaloni, infatti, sarebbe stato trovato un biglietto d'addio. Non aveva con sé, invece, i documenti di identità e quindi, per il momento, le forze dell'ordine non sarebbero ancora riuscite a risalire all'identità del cadavere. Alcuni testimoni sono stati ascoltati in questi minuti.