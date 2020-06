in foto: Foto di repertorio

All'interno di un appartamento in via Lucio Lepidio, a Ostia, è stato trovato il cadavere di un uomo di origini slovacche di 45 anni. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A trovarlo è stata un'amica, che di lui non aveva più notizie da un mese e quindi ha deciso di andare a casa sua per capire che fine avesse fatto. Sulla salma non ci sono segni evidenti di violenza, ma probabilmente verrà effettuata un'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. L'ipotesi più probabile è che l'uomo si sia sentito improvvisamente male, ma allo stato dei fatti non c'è alcuna certezza, come detto, sui motivi del decesso. Il cadavere del 45enne è stato ritrovato riverso a terra. L'identità della vittima ancora non è stata resa nota. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Lido e i vigili del fuoco.

Ieri trovato un cadavere a Tor Sapienza

Ieri è stato trovato un altro cadavere, in questo caso tra i cespugli e in zona Tor Sapienza a Roma. Potrebbe appartenere Massimiliano Vece, dipendente del Centro Agroalimentare di Guidonia Montecelio, che risulta scomparso dal 16 maggio scorso. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e quindi sarà necessaria l'autopsia per stabilire con certezza se si tratta davvero di Vece. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prenestino e la Scientifica. Una volta terminati gli accertamenti, la salma è stata portata in obitorio dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'autopsia.