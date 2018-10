in foto: Foto di repertorio

Un uomo è stato trovato morto in casa a Sezze, vicino Latina, e per ora l'ipotesi più probabile è quella di un omicidio. Sul cadavere, infatti, è stata trovata una ferita in testa che farebbe escludere una morte per cause naturali. Il corpo, appartenente a un cittadino romeno, è stato trovato intorno alle 11 all'interno di un'abitazione in via Piagge Marine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Latina. Il medico legale Tommaso Cipriani, riporta LatinaToday, ha effettuato una prima analisi sul corpo, esame questo che però ancora non risulta decisivo per stabilire la natura della morte. La Procura di Latina, che sta coordinando le indagini sul decesso, ha quindi disposto l'autopsia sul cadavere. I risultati, che arriveranno nelle prossime ore, saranno fondamentali per accertare se si sia trattato di una morte violenta oppure no. Per il momento l'identità della vittima non è stata resa pubblica dalle forze dell'ordine.