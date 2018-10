in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Un cadavere è stato trovato sulla spiaggia del litorale romano, nel Comune di Santa Marinella. Il corpo era nudo e in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine si tratta di un uomo sulla settantina, di cui al momento è sconosciuta l'identità. A notarlo sulla via Aurelia a poca distanza dal chilometro 58, un residente che intorno alle 9.30 di domenica mattina ha chiamato le forze dell'ordine. Secondo le informazioni apprese pare che il corpo sia stato trasportato a riva a seguito della forte mareggiata dovuta al maltempo del fine settimana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato di Civitavecchia, il magistrato della Procura e i vigili del fuoco che lo hanno messo in sicurezza affinché non venisse nuovamente trasportato via dalla corrente. Gli investigatori stanno indagando per risalire all'identità dell'uomo. Al vaglio le denunce di scomparsa tra le quali c'è quella di un pescatore di Latina di cui si sono perse le tracce, uscito in barca a Foce Verde insieme con compagno, trovato senza vita a largo di Anzio dopo il naufragio.

Dai primi esami non sono stati trovati segni di violenza sul corpo. La salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale di Roma. L'autopsia e risultati delle analisi del Dna serviranno a far luce sull'identità dell'uomo, sulle dinamiche della morte e su come il corpo sia arrivato sulla spiaggia del ritrovamento.