Sulla spiaggia di Sperlonga, provincia di Latina, sono state avvistate cinque, forse addirittura sette mine risalenti quasi sicuramente alla Seconda Guerra Mondiale. Il tratto interessato (gli ordigni si troverebbero molto vicini alla riva) è stato transennato dalle forze dell'ordine. Stando a quanto riporta LatinaOggi, un cittadino avrebbe segnalato la presenza di una mina sulla spiaggia. Come detto, si tratterebbe di mine risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono stati inviati i sommozzatori per indagare sulla eventuale presenza di altri ordini, riaffiorati a causa dell'erosione della costa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale ed è stata avvertita del fatto anche la Capitaneria di porto locale. La spiaggia, ovviamente, è stata chiusa e interdetta al pubblico.

Lo sbarco di Anzio e le mine sul litorale sud di Roma

Il noto sbarco di Anzio, nome in codice operazione Shingle, avvenne il 22 gennaio del 1944. Gli americani, guidati dal maggiore generale John Lucas, sbarcarono sulle spiagge del litorale sud di Roma con l'obiettivo di sconfiggere le truppe tedesche in Italia e costringerle alla ritirata verso nord. Per impedire lo sbarco delle truppe statunitensi i soldati tedeschi minarono, per l'appunto, le spiagge e proprio questi ordigni, probabilmente, sono quelli riaffiorati nelle scorse ore a Sperlonga, che si trova più a sud, quasi al confine con la Campania. Molti furono i caduti tra le truppe alleate e tra Anzio e Nettuno alcuni cimiteri sono proprio dedicati alle vittime della Seconda Guerra Mondiale.