Ricordate le tessere che negli anni '80 e '90 si usavano per chiamare dai telefoni pubblici in strada? Una di loro è stata trovata in un tombino delle strade di Roma Capitale. A darne l'annuncio, la sindaca Virginia Raggi: "Lo sapete cosa è stato trovato in un tombino della periferia di Roma mentre veniva pulito? Una tessera telefonica del 1997!

Pensate, quel tombino non veniva spurgato da 22 anni". Forse qualcuno l'ha persa dal proprio album da collezione, o forse è caduta dopo una chiamata effettuata nel lontano 1997 a chissà chi. Ed è vero, come dice la sindaca, che si tratta senza dubbio del segno che la pulizia dei tombini non è fatta in maniera egregia. Ma, come le ha fatto notare qualcuno nei commenti sotto al post, chi c'è stato ad amministrare Roma negli ultimi tre anni e mezzo?

Tessera del 1997 nel tombino, ma potrebbe essere caduta di recente

La carta prepagata da 10mila lire è stata trovata in un tombino di Santa Maria del Soccorso, zona Tiburtina. Per alcuni si tratta di un reperto storico che porta alla mente periodi nostalgici e un sorriso in più nei giorni del Natale, per la sindaca invece "è il simbolo della scarsa, e in molti casi assente, manutenzione degli ultimi decenni". Non è detto che la carta sia nel tombino dal 1997: è possibile che qualcuno abbia recentemente buttato un vecchio album da collezione e sia caduta in terra, oppure che sia stata persa in seguito a un trasloco. "Sicuramente sarà stato un po' che non veniva pulito – scrive un utente – ma dedurre che sono 22 anni che non viene spurgato per una prepagata del 1997 è come dire che se mi cade dalla tasca un francobollo del 1900 quel marciapiede non veniva spazzato dai tempi de Giolitti…dai su".

Raggi: "1 milione di euro per interventi in città"

La sindaca ha annunciato che il Comune di Roma ha stanziato "1 milione di euro per realizzare ulteriori interventi in tutta la città". Per ora sono state costruite "nuove caditoie a via Prenestina" e "ci sono in programma operazioni a viale della Serenissima e via Tiburtina nel quadrante est di Roma".