in foto: Foto d’archivio

Trovano una carta di credito sul tavolo di un ristorante a Bracciano e, invece di restituirla al legittimo proprietario, decidono di tenerla e utilizzarla per fare acquisti. Sono finiti nei guai due ragazzi di 26 e 30 anni, entrambi con precedenti, accusati di indebito uso di carte di pagamento e sostituzione di persona. Hanno preso la carta in un ristorante di Bracciano e poi hanno comprato champagne, smartphone e televisori in alcuni supermercati Carrefour. Il cliente, probabilmente, aveva lasciato la carta sul tavolo dopo aver pagato.

La prima segnalazione è arrivata dal Carrefour di Trevignano. I due ragazzi avevano speso migliaia di euro e poi erano scappati di corsa. Stessa cosa accaduta qualche ora più tardi a Manziana in un altro supermercato della stessa catena. I carabinieri della compagnia di Bracciano hanno rintracciato il legittimo proprietario, che ancora non si era accorto di aver perso la carta di credito e che quindi ha provveduto immediatamente a bloccarla. In seguito i militari sono riusciti ad individuare i due ragazzi e li hanno denunciati. Stando a quanto si apprende avevano già speso oltre 3.300 euro in acquisti.