Una storia drammatica arriva da Anzio, nella provincia di Roma, dove una donna ha denunciato il proprio nipote alla Polizia di Stato. La zia, mentre stava mettendo a posto la sua abitazione, è salita nel soppalco occupato dal nipote, un ragazzo di 17 anni, rinvenendo all'interno di un borsone un discreto quantitativo di hashish. Alla donna è parso subito chiaro che la sostanza stupefacente appartenesse al nipote: così non ci ha pensato due volte e ha denunciato il 17enne alla Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Anzio si sono subito recati nell'abitazione e alla presenza del minore, che nel frattempo era rincasato, hanno rinvenuto la droga segnalata dalla donna. Dopo varie insistenze da parte dei poliziotti, il ragazzo ha ammesso che l'hashish era di sua proprietà. Dopo essere stato accompagnato in Questura e dopo le formalità di rito, il 17enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e accompagnato in un centro di prima accoglienza per minori dove sconterà la sua condanna.