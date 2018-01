Confermato anche per la giornata di domani – lunedì 29 gennaio – il blocco delle auto per i veicoli più inquinanti, così come disposto da un'apposita ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi. Splende il sole e la pioggia non arriva a pulire l'aria, così da giorni si registra una concentrazione al limite o troppo alta di polveri sottili nella capitale.

Per questo è stato promulgato il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde, dalle 7.30 alle 20.30, "per ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, con motore a 2 e 4 tempi); autoveicoli a benzina EURO 2. Categorie che si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente (autoveicoli a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1; autoveicoli diesel da pre-Euro 1 ad Euro 2)". Inoltre gli impianti di riscaldamento non potranno superare i 17-18 gradi.