Allerta meteo, tromba d’aria a Ostia: la situazione aggiornata

Tromba marina in arrivo sul litorale romano. In particolare arrivano segnalazioni sia da Santa Marinella che da Ostia. Stando a quanto segnalano i cittadini, l’evento atmosferico, spettacolare quanto pericoloso sia per le abitazioni sul litorale che per le imbarcazioni che sono sulla sua strada è stata avvistata intorno alle ore 9 del mattino del 1 ottobre.