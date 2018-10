Una tromba d’aria si è abbattuta su Terracina, comune costiero a sud di Roma in provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, la tromba d’aria avrebbe provocato moltissimi danni in tutto il centro storico del paese, che alcuni cittadini definiscono completamente “distrutto”. Secondo le ultime informazioni ci sarebbero anche un morto e alcuni feriti, ma per il momento non sono state diffuse ulteriori notizie. Una persona sarebbe morta a causa del crollo di un albero. La via della città più colpita dalla violenta tromba d’aria è viale della Vittoria. I feriti, riferisce l’agenzia Adnkronos, sarebbero decine.

in foto: Praticamente tutti gli alberi di viale delle Vittorie sono crollati

Il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, ha rivolto un appello ai suoi concittadini: "Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo". “La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas", ha raccontato all'Adnkronos di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina. "E' durata circa dieci minuti, ero nel mio studio e ho avuto l'impressione che la stanza stesse decollando. E' stata un tromba d'aria violentssima, Viale della Vittoria ha perso tutti i suoi alberi e le auto parcheggiate sono rimaste schiacciate. Camminare in città in questo momento è pericolosissimo", ha raccontato un testimone sempre all’Adnkronos.